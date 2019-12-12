«Чувствую себя превосходно»: Шаляпин похвастался похудением на 10 килограммов

Прохор Шаляпин является одним из самых привлекательных артистов на отечественной эстраде. Певец не скрывает, что ему нравится хорошо выглядеть, поэтому он тщательно за собой ухаживает. Недавно он рассказал, что обратился к косметологу и сделал несколько инъекций.

Кроме того, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Шаляпин признался, что его преобразили не только косметические процедуры.

«Я похудел на 10 килограммов. У меня диетолог личный Надя Шарк. Девочка талантливая, окончила Институт питания. Она разработала хорошую диету. Я за десять дней сбросил 10 килограммов. С учетом того, что я почти 100 уже весил, то это 10% веса. Я чувствую себя превосходно. Поддерживаю свой вес. 85 килограммов сейчас вешу при росте 193 сантиметра», — рассказал певец.

Молодой человек также признался, что подобной диеты придерживается не только он. Более того, Прохор рассказал, что помогло ему избавиться от лишних килограммов.

«Прежде всего, это не есть после восьми вечера. Нонна Гришаева посоветовала недавно этот способ — 16-часовое голодание. То есть после 8 вечера и до 12 утра вы ничего не едите. И вот с 12 дня до 8 вечера вы можете что-то съесть. Это интервальное голодание называется. Гришаева так сбросила пять килограммов. Я еще добавил много специй, стал пить каждое утро стакан горячей воды и перестал есть после 8 вечера вообще. Очень хотелось первое время, но я приучил себя. Я и ночью раньше ел и вечером наедался. Во-первых, легче спишь, а еще чувствуешь себя легко. Я быстро похудел», — поделился артист.

Елена Соломатина, диетолог, отметила, что это довольно радикальный способ похудеть. «Это экстремально, но другое дело, что первое время масса теряется за счет воды. И в общем, чем больше вес, тем больше в первые дни он теряется. А дальше уже начинают уходить жировые отложения», — пояснила эксперт.

По словам Елены, тут важно учитывать, как певец питался и какой образ жизни вел. «Это экстремальный метод, делать так не стоит», — заверила диетолог. Она пояснила, что должна быть веская причина, чтобы подвергать организм подобному стрессу.

Соломатина рассказала, что любая диета подразумевает под собой изменение рациона. Она напомнила, что люди разные и не каждому может подходить одна и та же методика похудения.

Диетолог предупредила, что к интервальному голоданию не стоит прибегать людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта, так как это может навредить здоровью, может развиться даже панкреатит.

Нельзя использовать радикальные диеты людям с диабетом, так как это будет провоцировать скачок сахара в крови. Может голодание негативно воздействовать и на щитовидную железу.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Соломатина является квалифицированным врачом-диетологом. Она как специалист давала интервью в студии передачи «На женской половине», где рассказала о том, как правильно худеть. Также эксперт делилась своими знаниями о правильном питании в передаче «Доктор знает» на телеканале о здоровье «Открытый мир».

Соломатина в конце 80-х годов окончила Медицинский университет Пловдив в Болгарии по специализации общая практика, врач-терапевт, потом проходила курсы повышения квалификации как в Болгарии, так и в России при Университете дружбы народов, где изучала нутрициологию (наука и раздел гигиены питания, который занимается изучением пищи, питания, продуктов питания, их роль в поддержании здоровья или в развитии болезней). Елена имеет стаж работы врачом и диетологом более 20 лет. Она как специалист с большим стажем работы также дает советы в интернет-рубрике «Яндекс. Знатоки». Согласно проверке Яндекса, верифицированный эксперт.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету или прибегнуть к какой-либо процедуре для похудения, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.