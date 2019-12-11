Понаровская долго искала единственного сына, которого увез ее второй муж

Певица Ирина Понаровская в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, как ее второй супруг джазовый музыкант Вейланд Родд-младший увез ее сына Энтони, когда их брак треснул. Звезда пережила тогда очень неприятные моменты своей жизни.

«Я не могу себе представить, как вы в тяжелый период своей жизни, когда Вейланд-Родд, ваш второй муж, забрал сына, как вы ехали и искали его. Это был всесоюзный розыск ребенка», — заявил Борис Корчевников.

«Нет. Всесоюзного розыска не было, потому что мне отказали в этом. Мне сказали, что если бы ваш муж был злостным неплательщиком алиментов, то мы бы завели какое-то дело. А так мы не имеем право. Он его отец и все. Все, эта тема закрыта. Я не живу прошлым. У меня только хорошие воспоминания. Я не хочу зрителей мучить. Зрители все знают. Все прощено. Может быть и меня надо простить в чем-то. Обе стороны виноваты. Не может быть, что один плохой, а второй святой. Поэтому женщина не всегда права. Но время прошло. 30 лет. Надо прощать с концами. Я не хочу перед вратами божьими предстать святой. У меня такой характер», — сказала исполнительница.

При этом она отметила, что может встать на место человека, который тогда так с ней поступил и понять, почему он так сделал. «У меня есть право совершить прощение. Это мое право. Поэтому я по праву и живу. Я простила его. Однажды позвонила ему. Сказала: «Это твоя бывшая жена Ирина». Он повесил трубку. Разговор не состоялся. Это не значит, что я хотела примириться. Я не оцениваю плохо это или хорошо. Просто решила ему позвонить», — отметила она.