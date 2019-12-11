53-летняя Сальма Хайек рассказала о неудачной попытке увеличить губы

Сальма Хайек даже в 53 года продолжает поражать поклонников своей внешностью. Мексикано-американская актриса обладает стройной и подтянутой фигурой, а ее гладкой коже может позавидовать любая молодая девушка. В копилке звезды десятки кинолент, но она продолжает работать. Голливудская артистка счастлива в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, но это не мешает другим мужчинам заглядываться на роковую брюнетку.

больше по теме Сальма Хайек похвасталась фигурой в бикини накануне 53-летия Мексиканская актриса продолжает быть одной из самых знойных дам Голливуда.

Стоит отметить, что Сальма редко экспериментирует с имиджем. Любые ее попытки преобразиться были связаны с ролями в кино. Недавно актриса рассказала, на какие жертвы едва не пошла, когда готовилась к новой роли в картине «Как босс». Хайек должна была перевоплотиться в косметического магната Клэр Луну. Для этого она решила не только примерить парик и надеть линзы, но и увеличить губы, что раньше никогда не делала.

Когда Сальма пришла к косметологу на процедуру, то врач ее сразу предупредил, что будет довольно больно. Когда игла уже была у ее лица, актриса передумала. «Нет! Забудь об этом. Я не готова», — произнесла она и ушла из кабинета.

По словам голливудской знаменитости, она просто осознала, что не готова к таким мерам для преображения. Она добавила, что никто из женщин в ее роду не боялся стареть. Хайек заверила, что хочет встретить старость достойно. «Как хорошо, что я осталась собой», — написала Хайек, опубликовав новые фото, на которых позирует в образе восточной красавицы.

Александра Гонт, врач-косметолог, рассказала, какие препараты вводятся для увеличения губ и какие побочные эффекты могут возникнуть от этой процедуры.

«В хороших руках это будет высококачественная гиалуроновая кислота третей степени вязкости, она бывает разная. Препараты последнего поколения, хорошие, французского, швейцарского, шведского производства, они в своем составе содержат еще и обезболивающий компонент. Соответственно, помимо того, что перед процедурой и так все обезболивается, и плюс в самом препарате имеется компонент, который позволяет делать процедуру менее болезненной», — пояснила Александра.

Эксперт предупредила, что процедура имеет ряд побочных эффектов, которых просто не избежать, если был применен неправильный препарат. «Если очень плотный препарат, то в губах образуются комки, жгуты. Это выглядит очень некрасиво, неестественно, да и девушке будет сложно говорить», — отметила врач-косметолог. Также Гонт добавила, что непрофессиональный косметолог может занести инфекцию, также может появляться аллергическая реакция на некачественный препарат. По словам эксперта, аллергический отек может появиться сразу, через месяц и даже через два.

Справка Teleprogramma.pro: врач-косметолог Александра Гонт является действительным членом Российского общества эстетической медицины, Российского национального общества мезотерапии, Всемирной эстетической медицины аnti-age терапии, Европейской ассоциации специалистов эстетической медицины и мезотерапии.

В косметологии Гонт работает уже более 20 лет. Она прошла более 60 стажировок и курсов повышения квалификации по различным направлениям косметологии, в том числе за рубежом — в Германии, Франции и Японии.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед любой косметологической процедурой проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.