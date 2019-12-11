«Воспитывает сыновей»: стало известно, как живет Анастасия Дашко после выхода на свободу

Звезда первого состава «Дома-2» Анастасия Дашко когда-то приобрела скандальную славу: сначала на проекте, а потом и за его пределами. Еще будучи участницей телестройки, ее имя не раз всплывало в скандальных ситуациях. Девушку застукивали обшаривающей чужие тумбочки и читающей личную переписку. Обвиняли ее и в том, что она накручивала стоимость на вещи, которые покупала своим приятелям в «периметре».

После проекта Настя и вовсе получила срок. В 2012 году ее отдали под суд по обвинению в мошенничестве. В 2015-м она освободилась и начала жизнь с чистого листа. Девушка принципиально не создает страницы в социальных сетях и не идет на контакт с прессой, стараясь забыть свое грязное прошлое.

В настоящее время Анастасии 36 лет, она замужем за Константином Кулешовым, с которым была знакома еще до получения срока. Парень мужественно ждал любимую из заключения и регулярно навещал ее.

«Настя — очень хороший человек, она и мама замечательная, воспитывает двоих сыновей, так что все проблемы остались в прошлом. Занимается бизнесом. В работе очень успешна. Живет в Екатеринбурге», — рассказал изданию «СтарХит» знакомый Дашко Стас Кутыгин.

Мужчина содержит салон красоты и периодически делает прическу звезде «Дома-2», заодно разговаривая о жизни.

Кстати, должность у Дашко вполне впечатляющая – заместитель директора транспортной компании. «Оперативная транспортная компания», в которой она работает, занимается перевозкой крупногабаритных и сборных грузов и находится в числе лидеров в логистической сфере. Клиенты очень довольны работой Анастасии Дашко.