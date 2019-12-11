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«Он имеет право»: Брекоткин объяснил, почему не обиделся на «тройку» от Гусмана

Именно низкая оценка от театрального режиссера не позволила «Уральским пельменям» одержать победу на «Встрече выпускников КВН».

«Он имеет право»: Брекоткин объяснил, почему не обиделся на «тройку» от Гусмана
Гусман поставил "Уральским пельменям" "тройку"/http://globallookpress.com/

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что не держит зла на театрального режиссера Юлия Гусмана. Напомним, что в сентябре в Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников КВН». В игре приняли участие «Уральские пельмени», «Город Пятигорск» и «Сборная Камызякского края». Именно «тройка», поставленная в одном из конкурсов Гусманом, не позволила «Уральским пельменям» победить.

Как заявил Брекоткин, у Гусмана есть свое мнение, потому что он среди жюри. В то же время он считает, что если бы даже режиссер не поставил столь низкий балл, то «Сборная Камызякского края» все равно выглядела лучше. Они, как он сказал, были сильнее «Уральских пельменей» на несколько голов и проехались по ним в одном из конкурсов катком.

«Мне кажется, Гусман поморщился от какой-то шутки, может, ему показалось, что мы где-то «спошлили». Он имеет право. Он же в жюри», — сказал Дмитрий Брекоткин.

Как подчеркнул шоумен, они провели игру на достойном уровне, не облажались. Он заметил, что играть пришлось против команд, которые совсем недавно закончили с большим КВН. Он чувствовал, что они их обгоняют. Трагедии из этого Брекоткин попросил не делать, сообщает портал Е1.

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Высшая Лига КВНДмитрий БрекоткинЕкатеринбургтв-шоу "КВН"шоу "Уральские пельмени"Юлий Гусман
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«Он имеет право»: Брекоткин объяснил, почему не обиделся на «тройку» от Гусмана
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