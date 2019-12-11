«Ничего кардинального»: Шаляпин помолодел на 20 лет после инъекций «красоты»

Прохор Шаляпин известен не только своими романами, но и привлекательной внешностью. Певец умеет очаровать только своей белоснежной улыбкой. Не зря многие его сравнивают с принцем из сказок. Не так давно артист предстал с перевязанным лицом. Он не стал скрывать, что прибег к услугам косметологов, чтобы омолодиться. А в одном из изданий появились его комментарии, где Прохор признается, что сделал пластику.

Поклонники были напуганы увиденным. Многие стали переживать за певица, ведь ему только 36 лет. Однако уже спустя несколько дней Шаляпин стал появляться на публике без повязки с идеально гладкой кожей. Пользователи Сети поразились преображению. Некоторые отметили, что артист снова выглядит на 17 лет. «Ну очень симпатичный мужчина», «Семнадцатилетний мальчик!», «Эталон мужской красоты», «Прохор все красивее и красивее», «Уж очень помолодел», — прокомментировали фото подписчики.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro связался с Прохором, чтобы узнать, действительно ли он лег под нож ради омоложения. «Нет, конечно. В 36 лет никто не делает подтяжку. Только сумасшедший человек может сделать», — заверил певец. Как оказалось, он всего лишь обратился к услугам косметолога.

«Я никаких кардинальных операций не делал. Я просто в шутку сказал, что кололся, кололся и буду колоться. Я за своевременную пластику. Пока просто омолаживающие коктейли, биполитики, гиалуроновая кислота. Мне вкалывают иногда витамины. Ничего кардинального я не сделал. Единственная пластическая операция у меня была десять лет назад. Я делал нос. Все! Больше я пластических операций не делал. Это просто омолаживающие уколы. От них действительно опухает лицо. Это фото не после операции. Я человек адекватный. Я стареть не хочу. Я за пластику, но своевременную и адекватную. Если я начну стареть и надо будет отрезать что-то, круговую подтяжку делать, блефаропластику, но не в 36 лет, а в 56», — высказался Прохор.

Александра Гонт, врач-косметолог, объяснила, как именно уколы красоты воздействовали на кожу певца. «Биполитики — это такие вещества, которые растворяют жир. Сейчас действительно появились очень хорошие препараты, чтобы убирать жировые пакеты на лице, потому что на лице у нас, естественно, есть подкожно-жировая клетчатка, которая создает такую детскую припухлость», — пояснила Александра. Она отметила, что со временем под действием гравитации жировые пакеты провисают и лицо выглядит грустным и уставшим. Именно коктейли с биополитиками борются с этими жировыми комками, убирают отечность и придают лицу более молодой и здоровый вид.

Также врач-косметолог отметила, что гиалуроновая кислота присутствует в коже, глазах, суставах и связках, но с возрастом его становится меньше в организме, поэтому его вводят. По словам эксперта, это способствует улучшению качеств кожи.

Гонт предупредила, что у подобных инъекций есть противопоказания. Их нельзя применять, когда человек заболевает, даже если это грипп или хроническая болезнь. Также не стоит прибегать к уколам красоты людям с болезнью сердца, стенокардией, а также тем, кто имеет любые аллергические реакции или повреждения кожи в месте, где будут делать укол.

Врач-косметолог предупредила, что даже на гиалуроновую кислоту может возникнуть аллергия, если она была сделана некачественно. Потребителям Александра посоветовала ориентироваться на цену, так как подобные инъекции не могут быть дешевыми, если препараты сделаны в лаборатории профессионалами. Если не быть осторожными, то некачественная инъекция может привести к вздутию кожи, аллергическим реакциям и другим осложнениям.

Справка Teleprogramma.pro: врач-косметолог Александра Гонт является действительным членом Российского общества эстетической медицины, Российского национального общества мезотерапии, Всемирной эстетической медицины аnti-age терапии, Европейской ассоциации специалистов эстетической медицины и мезотерапии.

Гот имеет врачебный стаж с 1995 года, в косметологии она работает 11 лет. Более 25 стажировок и курсов повышения квалификации по различным направлениям косметологии, в том числе за рубежом — в Германии, Франции и Японии.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед любой косметологической процедурой проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.