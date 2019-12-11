Рустам Солнцев заявил, что Собчак хочет «всячески поунижать» Лопыреву

Рустам Солнцев не остался в стороне от конфликта Ксении Собчак и Виктории Лопыревой. Ранее возлюбленная Игоря Булатова подтвердила информацию о том, что они с бизнесменом зарегистрировали союз в Грибоедовском дворце бракосочетаний. После чего жена режиссера Константина Богомолова на личной страничке в Instagram поделилась личным мнением относительно искренности чувств Лопыревой по отношению к новоиспеченному мужу. Ксения уверена: модель вновь окажется на ярмарке невест, как только узнает, что у ее возлюбленного нет денег.

Отвечая на критику телеведущей, Виктория заявила, что не «уважает Собчак как человека», подметив, что Ксюша при желании может «подставить любого: и мужа, и друзей». Рассуждая о конфликте между двумя знаменитыми блондинками, в интервью Teleprogramma.pro Рустам объяснил, почему экс-возлюбленная Максима Виторгана пытается вывести Лопыреву на разговор. И если Вика все-таки согласится на интервью с Собчак, по мнению шоумена, ей вряд ли удастся избежать неудобных вопросов на личную тему в связи с замужеством и романом с Булатовым, когда тот был еще официально женат на другой.