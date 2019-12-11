Дети Максима Галкина отказались рассказывать отцу свои секреты

Шестилетние Лиза и Гарри уже не в первый раз недовольны тем, что папа постоянно снимает их на камеру.

Юморист и супруг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин в Instagram опубликовал очередной забавный ролик со своими детьми – шестилетними близнецами Лизой и Гарри.

На кадрах можно увидеть, как телеведущий ведет съемку детей, а они не очень-то этому рады. «Это же секрет. Хватит. Я больше не буду тебе рассказывать секреты», — говорит Гарри. «И я тоже», — добавляет его сестренка.

«Ну, я Марусю сниму тогда. Она хочет сниматься», — заявил расстроенный Максим Галкин. В это время Лиза подбежала к отцу и заявила: «Нет, только не это. Я хочу сниматься», — произносит ребенок. «Ну что ты мне хотела рассказать?» — спросил дочь телеведущий. «Это секрет», — снова вступил в разговор Гарри Галкин.

«Ну, не рассказывайте секреты. Рассказывайте что-нибудь другое», — говорит супруг Аллы Пугачевой. После этого он снова начал снимать домашнего любимца. «Началось. Секреты, понимаешь ли!» — добавил запись под роликом телеведущий.