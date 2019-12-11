Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко поделилась снимком из далекой молодости

Как выразилась актриса в соцсети, у каждого человека есть в загашнике фотография, на которой его не узнать.

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко в Instagram опубликовала снимок, на котором ее сложно узнать. Фотография, судя по всему, была сделана в далекой молодости актрисы. «Наверное, у каждого человека есть фотография, где его не узнать», — заявила Татьяна Кравченко.

Поклонники со своей стороны отметили, что известная актриса узнаваема в любом возрасте. И сейчас, как они считают, она выглядит прекрасно.

Напомним, что несколько дней назад, 9 декабря, любимая многими актриса отметила 66-летие. В ее адрес было много поздравлений от поклонников. Чуть позже Татьяна Кравченко заявила, что всем безумно благодарна за теплые слова в свой адрес.

Отметим, что в 2002 году Татьяна Кравченко получила звание «Народной артистки России». Весной этого года она получила Орден почета в Кремле из рук президента России Владимира Путина. Огромную известность Татьяне Кравченко принесла роль в сериале «Сваты». Кстати, сейчас звездной актрисе запрещен въезд на Украину из-за ее заявлений относительно Крыма. Сама актриса не очень переживает по этому поводу, что не раз отмечала в интервью с журналистами.