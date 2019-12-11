Невестка Пугачевой вслед за Рудковской украсила елку к новогодней ночи

Однако сам праздник Алена Краснова и Никита Пресняков планируют провести на Истре.

22-летняя Алена Краснова вслед за музыкальным продюсером Яной Рудковской захотела нарядить елку к новогодней ночи. Возлюбленная Никиты Преснякова обошлась без помощи декораторов, использовав в качестве украшений елочные шарики серебристых и золотых оттенков. Особый акцент невестка Аллы Пугачевой сделала на светящейся гирлянде, использовав этот аксессуар в качестве своеобразной подсветки. По словам модели, она не стала покупать декоративные подарки. Вместе бутафорских пустых коробок в оберточной бумаге девушка положила под наряженную елку подарочные пакеты, принесенные ею из разных бутиков, и большие свечи.

больше по теме Невестка Орбакайте с мужем по традиции отметит Новый год на даче О своих планах на зимние каникулы Алена Краснова поделилась с подписчиками в Instagram.

«Когда нет декоративных подарков под елку — импровизируем», — добавила Алена.

К слову, возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко украсила ель еще в первых числах декабря, посетовав на то, что из-за плотного рабочего графика к концу месяца у нее на это может не остаться времени. Дома вместе с мужем Яна Рудковская поставила живое хвойное дерево, подобрав в качестве украшений игрушки и гирлянды в золотых тонах.

Несмотря на то, что Алена Краснова украсила елку в их с Никитой городской квартире, сам Новый год супруги по традиции планируют отметить на даче. Старший внук Примадонны по просьбе своей звездной бабушки приглядывает за ее особняком на Истре. Там же они с женой собираются устроить вечеринку в новогоднюю ночь.