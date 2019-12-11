Брекоткин не исключил уход «Уральских пельменей» в Интернет из-за цензуры на телевидении

Сейчас команда находится в режиме разработки контента для выхода в Сеть.

Один из лидеров «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин не исключил, что в будущем команда может сосредоточиться на интернет-проектах. Сейчас идет разработка контента для выхода в Сеть.

На такой шаг, как он отметил, участники шоу могут пойти из-за цензуры, которая процветает на телевидении. Уже нельзя отпускать шутки про президента, премьера и депутатов. Запрещено шутить про Роскосмос, потому что это национальный проект. Запрещена фраза «пенсионная реформа».

«Я считаю, что это жесткая цензура. Мы живем в таких реалиях. По этому поводу можно ныть, а можно выйти на какой-нибудь YouTube», — сказал Дмитрий Брекоткин.

Шоумен не исключил, что какие-то острые шутки на политические темы будут попадать в Сеть. В то же время юморист не исключил, что в итоге «победит лень». Они будут с другими участниками творческого коллектива лежать на диване и брюзжать, что их шутки вырезают из эфиров, но при этом ничего не делать, сообщает портал Е1.

«Уральские пельмени» — одно из самых раскрученных шоу на телевидении. К примеру, на канале СТС вся новогодняя ночь в этом году будет отдана участникам проекта и их последним программам.