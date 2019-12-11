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«Красим и лечим мои три волосинки»: Анастасия Волочкова сменила прическу

По словам балерины, она рада обновлениям в своем образе.

«Красим и лечим мои три волосинки»: Анастасия Волочкова сменила прическу
Волочкова порадовала новой прической/http://globallookpress.com/

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, что решилась на обновления своего образа. Танцовщица подстриглась. Волосы балерины стали короче и светлее.

«А мы с моим стилистом Ликой наводим красоту. Красим и лечим мои три волосинки. И радуемся общению в обновлённом салоне красоты», — заявила довольная Анастасия Волочкова.

Позже танцовщица опубликовала снимок, на котором она «обновленная» сидит около новогодней елки. Звезда напомнила, что недавно прошла с успехом премьера ее спектакля. Всех своих поклонников Волочкова пригласила в город Ступино, где 17 декабря пройдет ее очередное представление.

Напомним, что не так давно Анастасия Волочкова рассказывала подписчикам, что ее дочь Ариадна живет с отцом и его новой возлюбленной. При этом у девочки, как заверила танцовщица, прекрасные с ней отношения. Ариадна приходит на спектакли матери и поддерживает родительницу. Сама девочка в беседах с журналистами подтверждала, что у нее нет проблем и конфликтов с матерью.

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«Красим и лечим мои три волосинки»: Анастасия Волочкова сменила прическу
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