«Не продлили с ней договор»: Брекоткин высказался об уходе Михалковой из «Уральских пельменей»

Как сказал один из лидеров шоу, звезда выдвинула условия, которые остальные сотрудники команды посчитали неприемлемыми.

Один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин объяснил, почему звезда команды Юлия Михалкова покинула шоу. Как он отметил, девушка выбрала свою карьеру, свою судьбу. Винить ее за это никто не собирается.

«Мы не продлили с ней договор. Она выдвинула свои какие-то условия, которые нам показались неприемлемыми», — заявил Дмитрий Брекоткин.

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Как добавил шоумен, никаких обид на Михалкову он не держит. Человек, как он отметил, так решил и удерживать его не было никакого смысла. Он пожелал Юлии Михалковой реализовать себя в ее программе, которую она сейчас ведет. Брекоткин подчеркнул, что условия касались не только финансов, но и структурных изменений в команде. Также он не стал отрицать, что Михалкова хотела чаще появляться в кадре. Общий смысл высказываний девушки сводился именно к этому, сообщает портал Е1.

Отметим, что Юлия Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» несколько месяцев назад. Сейчас она продвигает собственную кулинарную программу. Ранее коллектив покинули Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Они запустили отдельное шоу «Ваши пельмени».