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«Дом-2» объединяет: Бузова станет кумой Ефременковой и Мондезиру Свет-Амуру

Юлия ответила «да» на предложение своего возлюбленного.

«Дом-2» объединяет: Бузова станет кумой Ефременковой и Мондезиру Свет-Амуру
Ольга Бузова. Фото Владимира Веленгурина КП.

Звезды телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур назначили дату своей свадьбы – торжество состоится летом 2020 года, сообщает портал dni24.com. Пара вовсю планирует свое будущее и даже определилась, кто станет крестной матерью их детей. Честь стать кумой Ефременковой досталась Ольге Бузовой.

Выбор на телеведущую пал не случайно, ведь именно на концерте звезды Мондезир сделал красивое предложение своей возлюбленной. Ничего не подозревающая девушка веселилась в числе зрителей и вдруг в какой-то момент Ольга пригласила ее на сцену. Навстречу ей вышел Мондезир в белоснежном фраке и с огромным букетом роз. Парень сказал, что весь остаток своей жизни он хочет провести именно с Леной.

«Я сказала тебе «да», ни секунды не сомневаясь в своем выборе! Я знаю, как это важно было для тебя, как долго ты к этому шел и добивался! Тебе уже давным-давно удалось завоевать мое сердце и доказать, что ты – мой мужчина, моя опора, сила, любовь и моя семья!» — написала позже в своем блоге Ефременкова.

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«Дом-2» объединяет: Бузова станет кумой Ефременковой и Мондезиру Свет-Амуру
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