«Дом-2» объединяет: Бузова станет кумой Ефременковой и Мондезиру Свет-Амуру

Звезды телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур назначили дату своей свадьбы – торжество состоится летом 2020 года, сообщает портал dni24.com. Пара вовсю планирует свое будущее и даже определилась, кто станет крестной матерью их детей. Честь стать кумой Ефременковой досталась Ольге Бузовой.

Выбор на телеведущую пал не случайно, ведь именно на концерте звезды Мондезир сделал красивое предложение своей возлюбленной. Ничего не подозревающая девушка веселилась в числе зрителей и вдруг в какой-то момент Ольга пригласила ее на сцену. Навстречу ей вышел Мондезир в белоснежном фраке и с огромным букетом роз. Парень сказал, что весь остаток своей жизни он хочет провести именно с Леной.