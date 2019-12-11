«Спасибо, Тимур!»: Тимати растрогал Винокура поздравлением крестника

71-летний юморист Владимир Винокур становится все сентиментальнее с возрастом. Артиста искренне растрогало поздравление Тимати с днем рождения его внука. Ведь рэперу сейчас вроде бы не до чужих детей – у самого недавно сын родился.

«Спасибо, Тимур, что поздравил моего внука Федора, твоего крестника, с днем рождения», — написал в своем блоге комик.

Многих подписчиков поразило, что Тимати является крестным Федора. Но на самом деле в этом нет ничего удивительного – мальчик является сыном не только дочери Винокура балерины Анастасии, но и друга Юнусова, продюсера Григория Матвеевичева. Сейчас пара в разводе, но это никак не повлияло на любовь Тимати к своему крестнику.