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«Спасибо, Тимур!»: Тимати растрогал Винокура поздравлением крестника

Внуку юмориста Федору исполнилось четыре года.

«Спасибо, Тимур!»: Тимати растрогал Винокура поздравлением крестника
Владимир Винокур. Фото Global look press.

71-летний юморист Владимир Винокур становится все сентиментальнее с возрастом. Артиста искренне растрогало поздравление Тимати с днем рождения его внука. Ведь рэперу сейчас вроде бы не до чужих детей – у самого недавно сын родился.

«Спасибо, Тимур, что поздравил моего внука Федора, твоего крестника, с днем рождения», —  написал в своем блоге комик.

Многих подписчиков поразило, что Тимати является крестным Федора. Но на самом деле в этом нет ничего удивительного – мальчик является сыном не только дочери Винокура балерины Анастасии, но и друга Юнусова, продюсера Григория Матвеевичева. Сейчас пара в разводе, но это никак не повлияло на любовь Тимати к своему крестнику.

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«Спасибо, Тимур!»: Тимати растрогал Винокура поздравлением крестника
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