Алсу в компании жены Мартиросяна посетила съемки новогоднего Comedy Club

Алсу в предверии Нового года стала чаще выходить в свет. Недавно она посетила вечеринку в честь дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Также вместе с дочкой Микеллой певица выступила на премии Fashion people awards kids. Каждый раз артистка выбирала для своих выходов стильные образы. Один из последних нарядов звезды восхитил даже известного эксперта по стилю.

А накануне Алсу побывала на съемках новогоднего выпуска шоу Comedy Club. Похоже, что певица решила отдохнуть и зарядиться позитивом. Она появилась на публике в черном лаконичном комбинезоне. Волосы артистка собрала в хост, дополнив наряд крупными сережками. Макияж с акцентом на глаза завершил образ. К слову, певица пришла не одна, а в компании своих подруг.

Алсу сопровождала жена Гарика Мартиросяна Жанна, с которой артистка давно состоит в теплых отношениях, а также актриса Валентина Рубцова и Элина Джанибекян, жена основателя Comedy Club Артура Джанибекяна. Каждая из них тоже до мелочей продумала свой образ. Жанна предпочла смокинг с бабочкой, Рубцова — платье с широким воротом, а Элина надела не только яркое платье, но и миниатюрный кокошник, напоминающий корону.

«В жизни всегда должно быть место для беззлобно-насмешливого отношения к чему-нибудь (юмор)», — написала Алсу.

Многие пользователи Сети отметили необычную красоту подруг. «Все-таки женской дружбе быть», «Какие вы красивые», «Алсу, как всегда — эталон стиля», «Прям принцессы», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, эфир новогоднего Comedy Club зрители увидят на канале ТНТ в ночь с 31 декабря на 1 января.