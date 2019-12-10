ЗВЕЗДЫ

Стефания Маликова в стиле ретро стала копией своего отца в молодости

Наследница певица устроила фотосессию в образе из 90-х.

Стефания Маликова в стиле ретро стала копией своего отца в молодости
Дмитрий Маликов с дочкой. фото: instagram.com/steshamalikova/

Дмитрий Маликова не скрывает, что души не чает в своей дочке Стефании. Хотя год назад в его сердце занял часть места еще и маленький сын Марк. Когда у артиста появляется свободное время, то он с радостью проводит его семьей. Не так давно он летал с наследницей в Париж, где они побывали на свадьбе друзей. Тогда Стеша сразила многих своим черным платьем-бюстье. Более того, она поймала букет невесты.

Дочь Маликова проявляет интерес к моде уже давно. Она даже успела выпустить свою коллекцию платьев для выпускниц. А на днях девушка решилась на эксперимент. Она снялась в фотосессии в ретро образе. Сначала Стеша в объемной кофте и твидовой юбке позировала перед камерой. Ее волосам придали объем, а также украсили голову повязкой. Макияж с акцентом на глаза завершил образ. «Даже я себя узнать не могу! 90 style», — написала наследница артиста.

Также Стеша позировала в кожаном топе и облегающих брюках. Поверх она надела джинсовку и крупное колье. Сама девушка отметила свое поразительное сходство с отцом в молодости. Многие поклонники согласились с ней и оценили ее новый look. «И правда! Много общего! Но вообще на маму больше похожа», «Стеша, какая ты красивая. Нет слов, настолько похожи с папой!», «Очень большая индивидуальность, с папиной наследственностью!», «Как гармонично смотришься в этой эпохе», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Маликов признавался, что дочка уже знакомит его с парнями. При этом артист совершенно не собирается торопить наследницу с замужеством. Он не раз отмечал, что желает ей только счастья. На днях Дмитрий, к слову, встретился с Натальей Ветлицкой, с которой крутил роман в молодости. Они забыли все обиды после многолетней разлуки.

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Стефания Маликова в стиле ретро стала копией своего отца в молодости
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