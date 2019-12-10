ЗВЕЗДЫ

Юная модница: дочь Кудрявцевой примерила мамины меховые тапочки

Телеведущую позабавил новый способ носить обувь, который придумала ее наследница.

Юная модница: дочь Кудрявцевой примерила мамины меховые тапочки
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com

Лера Кудрявцева год назад снова стала мамой. Своему возлюбленному хоккеисту Игорю Макарову она подарила дочку Марию. Теперь телеведущая старается каждую свободную минуту уделять крохе. Летом она с семьей много путешествовала, а теперь гуляет с наследницей за городом. Девочку блондинка водит в бассейн, а также на занятия по развитию. В один год кроха умеет различать цвета, складывать предметы и многое другое.

Так как у Леры раньше был только сына Жан, то теперь она не жалеет денег на гардероб наследницы. У девочки есть множество пуховиков, нарядов и причудливых шапок. Маша уже пытается сама одеваться. Так произошло и накануне. Телеведущая засняла свою дочку, бегающую по дому в подгузнике и полосатой футболке. Девочка решила надеть мамины меховые тапочки, но сделала это необычным способом. Она натянула их не на ступни, а на икры, чем рассмешила свою маму.

«Доча, тебе тапочки прям как раз», — произнесла Кудрявцева, наблюдая за своей юной модницей.

Телеведущая еще долго не могла сдержать смех, пока ее наследница ходила по комнате в алых тапочках. Со стороны казалось, что она стоит на меховых пуантах. Пока кроха почти не разговаривает, но часто умиляет свою маму забавными поступками. Среди пользователей Сети появилась целая армия поклонников голубоглазой девочки.

К слову, не удивительно, что дочь Леры проявляет интерес к вещам. Сама телеведущая является настоящей модницей. Недавно она выступила в Кремле, где спела песню с армянским эстрадным певцом — 42-летним Арой Мартиросяном. Для появления на публике блондинка выбрала синее платье по фигуре с открытой спиной.

Фото: .instagram.com/leratv/
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Звездные детиЗвездный стильЛера Кудрявцева
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Юная модница: дочь Кудрявцевой примерила мамины меховые тапочки
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