«Мы связаны друг с другом на всю жизнь»: Боня рассказала об отношениях с экс-возлюбленным

Модель призналась, что, возможно, она переедет из Англии в другую страну. Планы на будущее она всегда обсуждает с Алексом Смерфитом.

Виктория Боня не так давно призналась в интервью, что ее сердце занято. Пока она скрывает своего нового избранника. Ранее телеведущая прожила около семи лет с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в гражданском браке. Девушка даже родила от него дочку Анджелину, но это не спасло пару от расставания. Как позже призналась модель, она мечтала о большой семье и детях, а Смерфит ее планы не разделял.

Сейчас Боня поддерживает теплые отношения с бывшим возлюбленным. Он регулярно видится с их дочкой, хотя в конце лета светская львица вместе с наследницей переехала из Монако в Лондон. Она поселилась в роскошном особняке и пристроила Анджелину в престижную школу, но, возможно, что в будущем году Виктория снова решится на переезд. Об этом она поведала корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

По словам девушки, ее дочке категорически не нравится в Англии. «Она плачет, не хочет возвращаться, когда приезжает к папе. Хотя тут у нас с ней все нормально», — отметила Виктория. Она считает, что на девочку повлияли не только смена школы, новые друзья, но и новый климат. Анджелине некомфортно в Лондоне, где часто идут дожди и стоит мрачная погода. По признанию звезды, пока они взяли год на обдумывание и рассматривают в качестве нового места жительства Лос-Анджелес, а также возможно, что они вернутся в Монако.

Боня подчеркнула, что решение принимает не одна, а вместе со Смерфитом.

«Если мы поедем куда-то, то поедем вместе. Не только я и Анджелина, но ее папа тоже поедет. Поэтому мы пока думаем. Взяли годик на размышления. Самое главное, что мы дали друг другу слово. При том, что мы расстались, хотим быть рядом друг с другом. Как ни крути, мы связаны друг с другом на всю жизнь», — поделилась Виктория.

Ранее она планировала в Лондоне представить свой бренд одежды. Теперь не исключено, что ее планы изменятся. Модель пояснила, что для такой работы требуется много документов и времени.

«Калифорния для нас тоже в принципе интересна. Там тоже можно представлять меня, мой бренд. Для меня, что Лондон, что Лос-Анджелес — это те места, где мне есть, чем заниматься, чему учиться, куда себя продвигать, также как и ребенка», — добавила Боня.

Она пояснила, что ранее она уже думала о том, чтобы жить в США, но Алекс ей не позволил, так как не хотел, чтобы они были далеко друг от друга. Теперь модель вновь об этом задумалась. Она хочет учесть все нюансы, чтобы комфортно было каждому члену семьи.