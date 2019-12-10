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«Я всегда рядом!»: рэпер Гуф поздравил Айзу Анохину с днем рождения

А она написала, что благодарна бывшему мужу за сына.

«Я всегда рядом!»: рэпер Гуф поздравил Айзу Анохину с днем рождения
Айза Анохина счастлива в свои 35. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

10 декабря рэп-исполнительнице и бизнесвумен Айзе Анохиной стукнуло 35 лет. В Instagram артистка призналась, что чувствует себя на свой возраст и любит его. А еще она счастлива и благодарна жизни за каждый прожитый день.

Звезда отметила, что очень богата: ее драгоценности — это родители, дети, друзья и, конечно же супруг (Айза замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным, с которым сейчас у нее больше партнерская деятельность, чем любовь).

«Я благодарна своему мужу, за то что научил любить мужчину, даже в минуты, когда хочется его убивать. И, конечно же, спасибо за сына. И даже бывшему мужу я благодарна за старшего сына и за всех вас! Потому что он мне подарил вас (очевидно, имеются в виду подписчики, — прим. авт.)!» — написала Айза.

Рэпер Гуф, который является бывшим супругом артистки и отцом ее сына Сэма, отдельно поздравил ее на своей странице.

«Ты для меня родной человек! Спасибо за Сэма! Всего тебе самого хорошего! Я всегда рядом!» — написал Алексей Долматов.

«Спасибо, Леха! Будь счастлив», — ответила ему в комментариях Айза.

Интересно, когда это их отношения так потеплели? Еще совсем недавно Анохина рассказывала, как пыталась пережить измены Гуфа и верила его лживым речам, чтобы сохранить семью для маленького сына. Их развод, состоявшийся в 2014 году, девушка пережила очень тяжело. Первое время она даже запрещала Долматову видеться с ребенком. Но, похоже, время лечит, и сейчас Айза всех любит. Судя по ее праздничному посту в Instagram.

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«Я всегда рядом!»: рэпер Гуф поздравил Айзу Анохину с днем рождения
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