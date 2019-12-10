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«Она плачет»: Боня задумалась о переезде в другую страну из-за дочери

Известная модель и телеведущая призналась корреспонденту Teleprogramma.pro, что, скорее всего, покинет Лондон, но не в ближайшее время.

«Она плачет»: Боня задумалась о переезде в другую страну из-за дочери
Виктория Боня. фото: globallookpress.com

Виктория Боня многим знакома еще по телепроекту «Дом-2». Сейчас она является телеведущей, моделью и бьюти-блогером. Более того, девушка воспитывает дочку Анджелину от своего бывшего гражданского мужа Алекса Смерфита. Долгое время русская красавица жила в Монако, так как там ее наследница могла в любой момент пообщаться с папой, но в конце этого лета Боня переехала жить в Лондон. Она вместе с ребенком обосновалась в роскошном доме, где уже не раз принимала гостей.

Ранее Боня отмечала, что ее дочка теперь ходит в частную престижную школу, где за пропуски детей штрафуют. Она очень хочет, чтобы ее наследница получила престижное образование, поэтому заранее задумывается о будущем. Более того, светская львица признавалась, что в Англии у девочки будет больше возможности заниматься своим хобби — конным спортом. Однако в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro знаменитость призналась, что, скорее всего, не задержится в столице Великобритании.

«Мы устроились вроде бы, но моей дочери абсолютно не нравится Лондон. Она говорит, что его ненавидит. Я безумно надеюсь, что ее позиция поменяется на этот счет, но жутко она его не любит, этот Лондон. Я так понимаю, что ей тяжело не только поменять атмосферу, друзей, школу, дом и все такое, но и плюс еще тут серость, холод и угрюмость. А я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив», — пояснила Виктория.

По словам телеведущей, сама она может привыкнуть к любому климату, потому что жила даже в Сибири. Пока девушка выделила год на принятие окончательного решения. «Она просто плачет, не хочет возвращаться. Когда едет к папе, то потом не хочет возвращаться», — отметила Боня. «Не хочу, чтобы был ажиотаж. Сейчас все начнут писать об этом. Мы просто думаем, у нас есть в планах место и сами понимаете, что решение я принимаю не одна. У Анджелины есть отец, и мы принимаем совместные решения», — подчеркнула модель.

Виктория не стала называть место, куда возможно переедет жить. Она не стала скрывать, что выберет скорее всего теплую страну с пальмами. «Либо Монако, либо Лос-Анджелес. Мы думаем», — призналась звезда.

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Виктория Бонядочь Анджелина ЛетицияЗвездные дети
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«Она плачет»: Боня задумалась о переезде в другую страну из-за дочери
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