ЗВЕЗДЫ

Варнава в платье-комбинации и накидке из перьев блистала на вечеринке

Актриса устроила шумный праздник в честь своего 35-летия.

Варнава в платье-комбинации и накидке из перьев блистала на вечеринке
Екатерина Варнава. фото: instagram.com/kativarnava/

Екатерина Варнава является участницей и хореографом шоу Comedy Woman. Девушка не боится шутить сама над собой, за что ее любят многие звезды. Уже много лет актриса дружит с Полиной Гагариной, Александром Гудковым и Сергеем Лазаревым. Неудивительно, что они не только поздравили ее с днем рождения, но и выступили на ее вечеринке.

9 декабря Варнава собрала друзей и с размахом отметила 35-летие. Сама именинница блистала в платье-комбинации кремового цвета. Поверх она надела накидку из перьев. Образ завершили туфли в тон, которые позже актриса предпочла сбросить и плясать босиком, а также сменила накидку на пиджак. Рядом с ней весь вечер находился ее возлюбленный танцор Константин Мякиньков. Для гостей и виновницы торжества спела Анжелика Варум, а потом и Гагарина с Лазаревым слились в дуэте ради хита «Обезоружена».

Варнава устроила вечеринку
Варнава устроила вечеринку. Фото: instagram.com/stories/gagara1987/

К слову, когда Полина произносила речь, то предложила уволить Мякинькова, так как он у нее работает, но Варнава ее перебила и заверила, что увольнять его нельзя. Она призналась, что ее возлюбленный зарабатывает деньги на колечко. Как раз на днях артистка объявила, что пока не собирается играть свадьбу, так как хочет построить дом и завести собаку. Более того, она мечтает о детях.

Веселье продлилось до поздней ночи. Варнава не скрывала, что счастлива. Она много смеялась и танцевала до упаду. Кульминацией праздника стал торт со свечками. Именинница не задумываясь задула все огоньки. «35 — полет нормальный», — на следующий день написала девушка в соцсети. Многие артисты написали ей теплые слова. «Наша самая веселая звездочка. Свети всегда!» — отметила Глюкоза. «Будь счастлива, малышка крутышка», — присоединилась Светлана Лобода.

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Тэги:

Анджелика Варумдень рожденияЕкатерина ВарнаваЗвездный стильПолина ГагаринаСергей Лазарев
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Варнава в платье-комбинации и накидке из перьев блистала на вечеринке
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