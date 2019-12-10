ЗВЕЗДЫ

«Всегда стоит!»: Тарзан в костюме Деда Мороза предложил дамам свой «подарок»

Поклонницы танцора тут же захотели себе такого «дедушку» на праздник.

«Всегда стоит!»: Тарзан в костюме Деда Мороза предложил дамам свой «подарок»
Тарзан вновь поманил дам запретными мечтами. Фото: globallookpress.com

Супруг Наташи Королевой, бодибилдер Сергей Глушко, снялся в игривой фотосессии для пиара своего новогоднего «Тарзан-шоу». В компании других мужчин-стриптизеров 49-летний артист сфотографировался в красном костюме Деда Мороза, прикрывая свою промежность запакованным подарком.

«Этот подарок под елку не положишь — он всегда стоит!» — написал Тарзан, намекая на то, что лучший подарок для дам — это его выступление.

Некоторые поклонницы бодибилдера в комментариях размечтались о визите такого Деда Мороза на их праздник. Стоит напомнить им, что скоро Глушко закончит свою карьеру танцора. 8 марта 2020 года ему исполнится уже 50 лет. Звездная супруга Сергея анонсировала, что к данной дате будет подготовлено грандиозное финальное шоу Тарзана, а затем он уйдет из этого бизнеса.

Но те, кому нравится смотреть на обнаженную звезду, могут не отчаиваться. Имея аккаунт в Instagram, мужчина всегда сможет радовать поклонниц «горячими» фото и видео, как он уже нередко делает. Лишь бы и эту маленькую радость жена ему не запретила.

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«Всегда стоит!»: Тарзан в костюме Деда Мороза предложил дамам свой «подарок»
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