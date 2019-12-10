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Простил все обиды: Маликов встретился с Ветлицкой и сделал ей особенный подарок

После многих лет разлуки бывшие влюбленные воссоединились.

Простил все обиды: Маликов встретился с Ветлицкой и сделал ей особенный подарок
Дмитрий Маликов. фото: globallookpress.com

Наталья Ветлицкая осенью вернулась в Россию, чтобы вновь подняться на сцену. Все это время она жила в Испании, где растила единственную дочь и занималась недвижимостью. В студии передачи «Привет, Андрей!» артистка рассказала о своей жизни. Она вспомнила о том, как на нее нападал первый муж, и даже о своем романе с Дмитрием Маликовым. Они были вместе три года. По словам певицы, она была слишком темпераментной и даже однажды ударила его каблуком по голове, поэтому в итоге они расстались.

Ветлицкая и Маликов были вместе почти 30 лет назад. С тех пор они почти не виделись. Однако в недавнем интервью артист признался, что столкнулся с бывшей возлюбленной на одном из новогодних концертов. По всей видимости, они забыли все обиды и простили друг друга. Дмитрий даже сделал Наталье особенный подарок.

«Контакт был исключительно деловой — она хочет исполнять песню „Мне моя душа на исходе дня“, которую много лет назад я для нее написал. С моей стороны нужно было документальное согласие, которое я с радостью дал», — признался он.

Стоит отметить, что именно благодаря «Душе» Ветлицкая стала знаменита, а также многие сразу прозвали ее секс-символом и кумиром молодежи на всем постсоветском пространстве. Тогда она собирала полные залы зрителей, а один из ее клипов снял сам Федор Бондарчук. Пока у Натальи вились толпы поклонников, Дмитрий только пытался построить свою карьеру. Позже он посвятил бывшей песню «Прощай, моя блондинка», пишет издание «Комсомольская правда».

Напомним, что уже 27 лет Маликов счастлив с Еленой Изаксон. У них есть дочь Стефания, которая учится в МГИМо и подумывает о замужестве, а также в 2018 году суррогатная мать выносила для супругов сына Марка. Артист не скрывает, что счастлив и даже мечтает о еще одном малыше.

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Простил все обиды: Маликов встретился с Ветлицкой и сделал ей особенный подарок
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