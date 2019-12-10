Анастасия Винокур поделилась уникальными фото новорожденного сына

71-летний Владимир Винокур состоит в счастливом браке с бывшей артисткой балета Тамарой Перваковой. Они воспитали дочку Анастасию, которая пошла по стопам матери и стала балериной. В 2015 году она осчастливила родителей, подарив им внука Федю. Теперь при любой возможности юморист проводит время с малышом. Этим летом они всей семьей отдыхали на море. Тогда наследница артиста только развелась со своим мужем, продюсером Григорием Матвеевичевым.

10 декабря внуку Винокура исполнилось четыре года. В честь этого события Анастасия поделилась уникальными фото именинника, на которых он запечатлен совсем маленьким, спустя несколько дней после рождения. На одном из кадров мальчик лежит на пледе, а на другом спит, укутанный в синий шерстяной платок.

«С днем рождения, мой любимый сыночек Федя! Самое главное, будь здоров и счастлив во всем! Успехов и удачи тебе во всех твои начинаниях! Пусть твоя жизнь получится! И не бойся ошибаться, а я всегда буду рядом! Люблю тебя сильно-сильно! Твоя мама!» — написала балерина.

Поклонники отметили красоту снимков и присоединились к поздравлениям. Также для именинника был устроен праздник. Анастасия собрала в кафе его друзей. Федя задул свечи на красочном торте и выслушал поздравления. Присутствовал ли на вечеринке отец мальчика, неизвестно. Возможно, что Григорий договорился отметить именины сына отдельно.

Напомним, что, по словам балерины, причиной ее развода с мужем послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки. Анастасия даже была обвенчана с продюсером, но заверила, что на этом настоял супруг. По словам дочери знаменитого юмориста, теперь она всем друзьям и знакомым рекомендует раньше тридцати лет не жениться и не выходить замуж. Она хочет, чтобы у ее наследника была двойная фамилия, но пока он ходит с отцовской. Сейчас внук Винокура активно учит иностранные языки, посещает секции по плаванию и гимнастике.