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Хмельницкую не смущает, что гражданский супруг на 13 лет ее моложе

По словам актрисы, она никогда не ставила цель встретить именно молодого мужчину.

Хмельницкую не смущает, что гражданский супруг на 13 лет ее моложе
Хмельницкая высказалась о молодом возлюбленном/http://globallookpress.com/

Актриса Алена Хмельницкая рассказала о своем гражданском супруге. Сейчас звезда, которая была замужем за популярным телеведущим Тиграном Кеосаяном, живет с Александром Синюшиным. Он бизнесмен. Занимается прокатом звукового и светового оборудования для различных шоу. Вместе они уже более пяти лет.

Как сказала Хмельницкая, после развода она не ставила цель найти именно молодого возлюбленного. Так случилось в ее жизни, что она встретила Александра. Она согласна, что разница в возрасте приличная, и она думала об этом. Звезда кинематографа считает, что к реальной жизни возраст и штампы отношения не имеют.

«Понятно, что все хотят гарантий, что через какое-то время молодой мужчина от тебя не уйдет, но никаких гарантий никто никогда не даст и в любой другой ситуации», — заявила Алена Хмельницкая.

Как добавила актриса, им хорошо вместе и без штампа в паспорте. Она считает, что всегда можно заключить брачный контракт и жить спокойно. При этом добавила, что с Тиграном Кеосаяном у них такого контракта никогда не было, сообщает «Экспресс-газета».

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Александр СинюшинАлена ХмельницкаяТигран Кеосаян
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Хмельницкую не смущает, что гражданский супруг на 13 лет ее моложе
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