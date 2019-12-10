Хмельницкую не смущает, что гражданский супруг на 13 лет ее моложе

Актриса Алена Хмельницкая рассказала о своем гражданском супруге. Сейчас звезда, которая была замужем за популярным телеведущим Тиграном Кеосаяном, живет с Александром Синюшиным. Он бизнесмен. Занимается прокатом звукового и светового оборудования для различных шоу. Вместе они уже более пяти лет.

Как сказала Хмельницкая, после развода она не ставила цель найти именно молодого возлюбленного. Так случилось в ее жизни, что она встретила Александра. Она согласна, что разница в возрасте приличная, и она думала об этом. Звезда кинематографа считает, что к реальной жизни возраст и штампы отношения не имеют.

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«Понятно, что все хотят гарантий, что через какое-то время молодой мужчина от тебя не уйдет, но никаких гарантий никто никогда не даст и в любой другой ситуации», — заявила Алена Хмельницкая.

Как добавила актриса, им хорошо вместе и без штампа в паспорте. Она считает, что всегда можно заключить брачный контракт и жить спокойно. При этом добавила, что с Тиграном Кеосаяном у них такого контракта никогда не было, сообщает «Экспресс-газета».