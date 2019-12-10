«Вот это домина!»: Малышева показала свою роскошную квартиру

Елена Малышева, ведущая программа «Жить здорово!» на Первом канале, провела видеоэкскурсию по своей квартире. Доктор рассказала про свое самочувствие, однако внимание многих было приковано к дворцовому интерьеру телеведущей, а вовсе не к фигуре телезвезды.

Итак, судя по видео, которое звезда разместила в своем Instagram, Малышева живет в многоуровневой квартире. Сколько этажей в ее квадратных метрах, точно неизвестно, но лестница на второй этаж была хорошо видна на видео. Мебель, которую, по заверениям хозяйки, сделали в Подмосковье, блистает золотом и радует своей витиеватостью. Нечто подобное можно увидеть в доме у Анастасии Волочковой и в квартире Филиппа Киркорова.

Стены украшены картинами и зеркалами, на полочках красуются статуэтки, фарфор и хрусталь. На полу стоят огромные часы антикварного вида. В спальне располагается огромная кровать со множеством подушек. А вот штор на окнах и цветов в горшках в интерьерах Малышевой нет.