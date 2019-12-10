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«Вот это домина!»: Малышева показала свою роскошную квартиру

Интерьер в духе Волочковой и Киркорова поразил большую часть обывателей в Сети.

«Вот это домина!»: Малышева показала свою роскошную квартиру
Елена Малышева. Фото Global look press

Елена Малышева, ведущая программа «Жить здорово!» на Первом канале, провела видеоэкскурсию по своей квартире. Доктор рассказала про свое самочувствие, однако внимание многих было приковано к дворцовому интерьеру телеведущей, а вовсе не к фигуре телезвезды.

Итак, судя по видео, которое звезда разместила в своем Instagram, Малышева живет в многоуровневой квартире. Сколько этажей в ее квадратных метрах, точно неизвестно, но лестница на второй этаж была хорошо видна на видео. Мебель, которую, по заверениям хозяйки, сделали в Подмосковье, блистает золотом и радует своей витиеватостью. Нечто подобное можно увидеть в доме у Анастасии Волочковой и в квартире Филиппа Киркорова.

Стены украшены картинами и зеркалами, на полочках красуются статуэтки, фарфор и хрусталь. На полу стоят огромные часы антикварного вида. В спальне располагается огромная кровать со множеством подушек. А вот штор на окнах и цветов в горшках в интерьерах Малышевой нет.

«Вот это домина! Как красиво, музей прямо», «У вас красивая квартира!», «Как у вас уютно и элегантно в доме», — отреагировали на видеоэкскурсию фолловеры Малышевой.

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Тэги:

«Жить здорово!»Елена Малышевазвездные домаМалышеваПрограмма "Жить здорово"
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«Вот это домина!»: Малышева показала свою роскошную квартиру
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