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Голливудский долгожитель: отец Майкла Дугласа отметил 103-летие

Актер Кирк Дуглас снимался в кино более полувека.

Голливудский долгожитель: отец Майкла Дугласа отметил 103-летие
Хью Джекман фотографируется с Кирком Дугласом, как с легендой. Фото: Wiese/face to face

9 декабря голливудскому актеру Кирку Дугласу исполнилось 103 года. Папашу-долгожителя поздравили его трое детей, самым известным из которых является Майкл Дуглас. Кроме того, теплые пожелания звезде адресовали тысячи поклонников, которые помнят его фильмы.

Карьера Кирка началась в 40-х годах. В его богатом послужном списке исторические, приключенческие, фантастические и криминальные картины. Актер играл ковбоев, викингов, генералов, Спартака, Ван Гога, героев Жюля Верна. Три раза он был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль, но так его и не получил. Лишь в 1996-м ему вручили почётный «Оскар» — за выдающуюся карьеру в кино.

Зато его называют последним из ныне живущих звездных актеров «золотой эры» Голливуда. В Америке это еще и признанный филантроп, сделавший большой вклад в благотворительность. Свой богатый опыт мужчина оставил потомкам в виде десяти романов и мемуаров.

Добавим, что настоящее имя Кирка Дугласа — Иззи Данилович. Он родился в еврейской семье, эмигрировавшей в Америку из белорусского города Чаусы. Детство будущей звезды прошло в бедности, но актерская карьера изменила его судьбу. Ах, эта магия Голливуда…

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Голливудский долгожитель: отец Майкла Дугласа отметил 103-летие
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