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Истинная леди: Кейт Миддлтон берет уроки тенниса в закрытом клубе

Источники утверждают, что герцогиня оказалась отличным игроком.

Истинная леди: Кейт Миддлтон берет уроки тенниса в закрытом клубе
Кейт Миддлтон берет уроки тенниса в закрытом клубе ФОТО: https://www.instagram.com/kensingtonroyal

Кейт Миддлтон стала членом закрытого спортивного клуба Hurlingham в Фулхэме, где оттачивает мастерство игры в теннис. Герцогиня Кембрижская с детства увлекается данным видом спорта, а сейчас нашла время усовершенствовать навыки.

Источники рассказывают, что Миддлтон посещает клуб вместе с супругом и тремя детьми: шестилетним принцем Джорджем, четырехлетней принцессой Шарлоттой и полуторагодовалым принцем Луи. Принц тренируется вместе с супругой, а наследники в это время заняты на детской площадке.

«Это не очень сложные тренировки. Они просто совершенствуют свои умения. Кейт прекрасно подает. Она — отличный спортсмен», — рассказал источник.

Кстати, принц Джордж унаследовал от матери любовь к игре. Он проявляет большой интерес к занятиям и тоже пытается пробовать свои силы на корте.

Многие знают, что 37-летняя супруга принца Уильяма — частая гостья на Уимблдонском турнире, там герцогиню не раз видели в компании сестры Пиппы, мужа и Меган Маркл.

Помимо этого Кейт является покровителем Всеанглийского клуба большого тенниса и крокета. Эту миссию британская королева Елизавета II передала ей в 2016 году, пишет Dni.ru.

Ранее один из британских модных журналов провел опрос среди 2000 своих читателей, чтобы выяснить, какая из герцогинь лучше вписывается в институт монархии. 55% респондентов полагают, что Маркл оказала положительное влияние на монархию, сообщает сайт Радио «КП».

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Истинная леди: Кейт Миддлтон берет уроки тенниса в закрытом клубе
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