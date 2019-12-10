«А мужу-то повезло»: Тодоренко в полосатом бикини блеснула фигурой на Бали

29-летняя Регина Тодоренко вместе с годовалым сыном Майклом проводят декабрьские каникулы на Бали. В своем микроблоге знаменитость уже поделилась первыми отчетными фото. На одном из снимков телеведущая предстала в полосатом бело-синем бикини, блеснув фигурой на пляже. Поклонники возлюбленной Влада Топалова не упустили случая, чтобы сделать комплимент Регине, отметив, что она вполне может составить конкуренцию именитым моделям с мировым именем благодаря точеной талии.

Сама Тодоренко утверждала, что за время беременности у нее появился целлюлит на бедрах. Также ведущая шоу «Пятницы с Региной» не стала скрывать, что, как и многие другие будущие мамочки, она мучилась от постоянной сонливости и токсикоза. Однако, несмотря на это, супруга музыканта уверяет, что готова подарить любимому мужчине еще одного ребенка. Пара мечтает о дочке.

«Какая стройная! Совсем худышка», «Регина, вам в модели нужно, фигурка бомбическая», «Молодая мамочка на отдыхе, красотка», «А мужу-то повезло, Регина, вы супер!», «В купальнике просто огонь», «Женщина-мечта», «Стройная, где целлюлит?! Все отлично с фигурой», — обратились к Регине ее верные почитатели.

В недавнем интервью Регина Тодоренко призналась, что, будучи беременной, она советовалась со Светланой Лободой. Тогда телеведущая переживала из-за того, что она не сможет отказать себе в декрете ради работы. По словам возлюбленной музыканта, ей очень не хотелось отказываться от съемок в новом проекте, однако она отдавала себе отчет в том, что новорожденный сынишка будет нуждаться в ее внимании и заботе. Примечательно, что украинская исполнительница, которая сама воспитывает двоих дочерей, постаралась успокоить Регину, заверив, что только она может разобраться в своем внутреннем мире, определив, как ей поступить в данной ситуации.

Тодоренко призналась, что в итоге она нашла компромисс между семьей и карьерой. Так, новый сезон шоу «Пятница с Региной» снимали дома, благодаря чему телеведущая могла неотлучно находиться рядом с Майклом.