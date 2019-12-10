«В прошлой жизни я был псом»: Александр Петров поделился впечатлениями от Нью-Йорка

Популярный актер признался, что город ему очень близок и знаком.

Александр Петров поделился своими впечатлениями от Нью-Йорка, где проходит «Неделя российского кино». Популярный актер один из тех, кто представляет отечественные работы. В перерывах между мероприятиями он прогулялся по улицам города и сделал необычное признание в Instagram. Он отметил, что город кажется ему очень знакомым и близким по духу.

«Наверное, в прошлой жизни, я был псом, скорее бездомным, живущим в Нью-Йорке. Почему-то, мне этот город кажется очень и очень знакомым», — написал Петров.

Комментарии и лайки не заставили себя долго ждать. Многие сокрушаются, что актер не снимался в новом сезоне «Полицейского с Рублевки», спрашивают о творческих планах. Пока Петров оставляет вопросы без ответа. Колкие замечания из серии: «Видимо ты был плохим псом, раз снимаешься в российских фильмах…», — он тоже предпочитает игнорировать.

Второй кинофестиваль «Неделя российского кино» стартовал в Нью-Йорке 6 декабря и завершится 13-го. Зрители увидят 18 фильмов, созданных российскими авторами. Представлять картины приехали Александр Петров, Риналь Мухаметов, Алексей Серебряков, Таисия Вилкова, Алексей Гуськов, Анна Пармас, Владимир Хотиненко, Александр Горчилин и другие актеры.

В начале декабря Александр Петров впервые вышел в свет с новой возлюбленной — артисткой Стасей Милославской. Они признались в своих чувствах в кинотеатре «Иллюзион» на церемонии вручения премии «Событие года», сообщает телеканал «360».