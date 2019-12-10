ЗВЕЗДЫ

«В прошлой жизни я был псом»: Александр Петров поделился впечатлениями от Нью-Йорка

Популярный актер признался, что город ему очень близок и знаком.

«В прошлой жизни я был псом»: Александр Петров поделился впечатлениями от Нью-Йорка
Александр Петров предположил, кем он был в прошлой жизни ФОТО: https://www.instagram.com/actorsashapetrov/

Александр Петров поделился своими впечатлениями от Нью-Йорка, где проходит «Неделя российского кино». Популярный актер один из тех, кто представляет отечественные работы. В перерывах между мероприятиями он прогулялся по улицам города и сделал необычное признание в Instagram. Он отметил, что город кажется ему очень знакомым и близким по духу.

«Наверное, в прошлой жизни, я был псом, скорее бездомным, живущим в Нью-Йорке. Почему-то, мне этот город кажется очень и очень знакомым», — написал Петров.

Комментарии и лайки не заставили себя долго ждать. Многие сокрушаются, что актер не снимался в новом сезоне «Полицейского с Рублевки», спрашивают о творческих планах. Пока Петров оставляет вопросы без ответа. Колкие замечания из серии: «Видимо ты был плохим псом, раз снимаешься в российских фильмах…», — он тоже предпочитает игнорировать.

Второй кинофестиваль «Неделя российского кино» стартовал в Нью-Йорке 6 декабря и завершится 13-го.  Зрители увидят 18 фильмов, созданных российскими авторами. Представлять картины приехали Александр Петров, Риналь Мухаметов, Алексей Серебряков, Таисия Вилкова, Алексей Гуськов, Анна Пармас, Владимир Хотиненко, Александр Горчилин и другие актеры.

В начале декабря Александр Петров впервые вышел в свет с новой возлюбленной — артисткой Стасей Милославской. Они признались в своих чувствах в кинотеатре «Иллюзион» на церемонии вручения премии «Событие года», сообщает телеканал «360».

 

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ПетровВладимир ХотиненкоЕкатерина ВилковаСтася Милославская
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«В прошлой жизни я был псом»: Александр Петров поделился впечатлениями от Нью-Йорка
Интересно?
Поделись с друзьями: