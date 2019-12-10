Варнава попросила Гагарину поднять зарплату своему бойфренду

Екатерина Варнава уже семь лет встречается с танцором Константином Мякиньковым, который работает в балете Полины Гагариной. Четыре года назад артист даже сделал звезде Comedy Woman предложение. Однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки, были даже слухи о том, что они расстаются. Но все оказалось гораздо банальнее – мужчина просто еще не заработал на красивое кольцо.

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9 декабря Варнава отметила свое 35-летие. Видео торжества просочилось в интернет-пространство. В кадре Полина Гагарина шутливо грозится уволить Константина Мякинькова. Стоящая рядом Екатерина Варнава возражает: «Ты не можешь его уволить. Он хорошо танцует». Как ни странно, но этот аргумент сработал.

В итоге осмелевшая актриса Comedy Woman решает предъявить претензию работодательнице жениха: «Ты лучше зарплату ему подними!» А Константин заявил, что ему еще нужно заработать на обручальное кольцо.

Отметим, что Екатерина и раньше жаловалась на определенные материальные трудности. В интервью НТВ она говорила, что прежде, чем выйти замуж, она хочет построить дом и завести собаку. И только потом сыграть свадьбу и завести детей.