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«Это серьезно!»: Бабкина захотела «выкупить» Хрусталева из «Вечернего Урганта»

Певица обозвала бывшего резидента Comedy Woman «крепостным».

«Это серьезно!»: Бабкина захотела «выкупить» Хрусталева из «Вечернего Урганта»
Дмитрий Хрусталев. Фото Global look press.

Гостем студии «Вечернего Урганта» на Первом канале 9 декабря стала Надежда Бабкина. Певица сходу заявила, что пришла за Митей Хрусталевым, который уже больше года работает в ее театре «Русская песня».

«Мне надо выкупить крепостного актера у вас», — заявила она. Ургант удивился: «Как это так? У нас не такие отношения, мы товарищи и партнеры». Но Бабкина не унималась. «А я тебе деньги дам! Хотя не деньги, лучше! Я тебе бочку меда дам, поджарю поросенка. Это серьезно! Бочка меда выше Митьки», — сказала певица. Предложение вполне устроило Ивана: «Бочка меда – это даже больше, чем нам дали за него на ТНТ. Хорошо!»

Отметим, что пока продолжался торг, Митя не вымолвил ни слова. И лишь когда речь зашла о целой бочке меда, ведущий стал довольно улыбаться. Шуточки над невысоким (167 см) ведущим «Вечернего Урганта» звучат практически в каждом эфире, однако Хрусталев стойко переносит их, лишь изредка парируя что-то в ответ.

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"Вечерний Ургант"Дмитрий ХрусталевИван УргантНадежда Бабкина
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«Это серьезно!»: Бабкина захотела «выкупить» Хрусталева из «Вечернего Урганта»
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