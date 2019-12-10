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Брекоткин назвал «хренью» участие Михалковой в пресс-конференции Медведева

При этом шоумен отметил, что его бывшая подруга по шоу «Уральские пельмени» взрослый человек со своими взглядами.

Брекоткин назвал «хренью» участие Михалковой в пресс-конференции Медведева
Брекоткин раскритиковал Михалкову/http://globallookpress.com/

Шоумен и один из лидеров «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин скептически высказался в адрес своей бывшей коллеги Юлии Михалковой, которая приняла участие несколько дней назад в пресс-конференции Дмитрия Медведева, премьер-министра России.

«Юля взрослый человек, она может участвовать в чем угодно. Мое личное мнение — это какая-то хрень. Потому что и сама конференция — ерунда… Ну и Юля в этом поучаствовала», — заявил Дмитрий Брекоткин.

Напомним, что Михалкова спросила премьера, будут ли власти привлекать к пиару нацпроектов медийных лиц. Позже поклонники обвинили звезду в том, что она задала крайне беззубый и совсем не острый вопрос. В ответ Михалкова сказала, что отвечает не за всю страну, а только за свою аудиторию, сообщает портал E1.

Отметим, что Юлия Михалкова несколько месяцев назад официально покинула шоу «Уральские пельмени». К этому в общем-то все шло уже давно. Ранее она делала крайне странные заявления о своей роли в коллективе. Сейчас она ведет собственное кулинарное шоу. Как отмечала звезда, ей стало уже тесно в составе коллектива. Кроме того, она не захотела вставать в конфликте между участниками шоу и бывшим директором на чью-то сторону. Отметим, что споры за интеллектуальную собственность с Нетиевским участники шоу ведут не один год. Стороны постоянно бросают друг в друга упреки и обвинения. Суды проходят чуть ли не каждую неделю.

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Дмитрий БрекоткинДмитрий МедведевНовости googleСергей Нетиевскийшоу "Уральские пельмени"Юлия Михалкова
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Брекоткин назвал «хренью» участие Михалковой в пресс-конференции Медведева
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