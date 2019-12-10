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«Слезы душили»: Николай Носков впервые выступил после инсульта

Сюткин, Лель, Розенбаум и Глызин пришли на концерт артиста и нашли для него теплые слова.

«Слезы душили»: Николай Носков впервые выступил после инсульта
Николай Носков. Фото Global look press

9 декабря состоялся сольный концерт Николая Носкова в московском «Крокус Сити Холле». Два года назад певец перенес инсульт, и это его первый выход к публике после болезни. Свое выступление музыкант назвал очень символично – «Живой».

Продюсер Виктор Дробыш рассказывал, что к концерту артист готовился больше полугода. И, хотя его речь после инсульта до конца не восстановилась, он нашел в себе силы выучить новые песни и исполнить их в полную силу.

Николай Носков пел для своей любимой публики сидя. Одна рука у артиста и вовсе не двигалась. Потом, при поддержке Виктора Дробыша, он с огромным трудом поднялся и с тростью, еле передвигая ногами, пошел навстречу публике. Зал встал и громко рукоплескал своему кумиру, стараясь морально помочь ему в эту непростую минуту.

Музыканта поддержали многочисленные звезды отечественного шоу-бизнеса: Валерий Сюткин, Владимир Пресняков, Александр Розенбаум, Лолита, Александр Маршал, Валерия, Диана Арбенина, Стас Пьеха, Алексей Глызин и другие.

Катя Лель пришла на выступление Носкова как зритель. «Слезы душили меня почти весь концерт, эмоции на пределе. Благодарю Виктора Дробыша и всех, кто сделал нам этот Праздник! Дорогой наш Николай Носков, если Господь тебя вернул к жизни вопреки всему, значит, ты и твой голос очень нужны человечеству! Мы тебя очень любим! Мы с тобой едины! Вместе мы все сможем! Только держись и будь здоровым!» — написала она в своем блоге.

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Валерий СюткинВиктор ДробышКатя ЛельНиколай НосковНовости googleреабилитация после инсульта
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«Слезы душили»: Николай Носков впервые выступил после инсульта
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