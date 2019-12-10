«Закос под Решетову»: Шишкова стала брюнеткой

Отставная возлюбленная Тимати Алена Шишкова резко сменила имидж: из платиновой блондинки она неожиданно превратилась в брюнетку. Девушку тут же обвинили в попытке стать похожей на нынешнюю пассию Тимати Анастасию Решетову, которая отличается темным цветом волос.

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«Еще никто не писал, что она под Решетову косит? Темная и с хищной кошкой», «Закос под Решетову что ли?», «Это про Настю?», «Под Решетову?», «Прям Анастасия Решетова», — тут же стали писать поклонники, увидев в Сети фото в новом образе.

Напомним, модель родила 5 лет назад Тимати дочь Алису. И, хотя отношения между ними разрушились, Алена не препятствует общению наследницы с папой и его родственниками. Девочка остается любимицей в семье Юнусовых даже после рождения в октябре сына Ратмира у рэпера от Анастасии Решетовой. Ни на одной из девушек Тимати так и не решился жениться.