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Бойфренд Гришиной бросил Румынию и переехал ради нее в Россию

Звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Кухня» уже давно зовет Алекса Настою своим мужем.

Бойфренд Гришиной бросил Румынию и переехал ради нее в Россию
Рина Гришина. Фото https://www.instagram.com/rinagrishina/

Актриса Рина Гришина и румынский режиссер Алекс Настою уже не первый год вместе, их встреча была похожа на романтическую сказку. Парень заметил девушку в короткометражном фильме во время кинофестиваля в Румынии и был очарован ею! Не удержался – написал, правда пока по работе. Примерно через год Рина прилетела в Румынию на съемки и деловые отношения переросли в любовь. Она была покорена не только своим возлюбленным, но и его соотечественниками.

«В менталитете румын меня больше всего поражает, что они все очень добрые и открытые люди. Плюс совсем не конфликтные и спокойные», — сказала звезда «Полицейского с Рублевки» ЭГ.

Долгое время паре приходилось преодолевать огромные расстояния, чтобы увидеть друг друга. Тем не менее, Рина называла своего любимого не иначе как мужем.

В немногочисленных интервью (актриса не любит говорить про личную жизнь) Гришина уверяла, что ее все устраивает и ездить к любимому в Трансильванию ей только в удовольствие. В своем блоге она нередко делилась романтическими фотографиями из Румынии. Но вот новость – оказывается режиссер уже перебрался на Родину к любимой.

«Мы с Алексом раньше жили на две страны: я в Москве, он в Трансильвании. Теперь наконец-то вместе в России», — заявила она.

Сегодня они не просто влюбленные, Рина и Алекс – деловые партнеры. Они вместе снимают фильмы, создают общие проекты. Ребята признаются, что им легко ладить вместе, ведь в основе их отношений – мудрость и уважение друг к другу.

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Тэги:

«Кухня»«Полицейский с Рублевки»Рина Гришина
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Бойфренд Гришиной бросил Румынию и переехал ради нее в Россию
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