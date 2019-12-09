Супруга Эрнста опубликовала свое школьное сочинение, которое горько читать

Лес, который девочка с таким восторгом описывала два десятилетия назад, уже вырубили.

Супруга гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья Заика опубликовала в Instagram трогательную весточку из детства. Мама 31-летней женщины сохранила ее школьное сочинение, написанное примерно в 1998 году.

Спустя два десятилетия этот текст растрогал своего автора до слез. Софья назвала его важным и актуальным даже сейчас.

Будучи девочкой, она описала свою прогулку с дедушкой по лесу. Старик привел внучку к большому тополю, с которым он «дружил» много лет. Мужчина сказал тогда, что это дерево — король леса, и поведал, как оно помогало ему в трудные минуты. В конце сочинения школьница рассуждает о том, что природа — друг человека, и ее надо беречь и защищать. За свой текст Софья получила пятерку.

«Как писала, конечно, не помню, но могу пройти по нашему лесу с закрытыми глазами в своем воображении, помню каждую тропинку, как и каждую морщинку на дедушкином лице. Дедушки больше нет, леса того тоже давно уже нет — вырубили», — пишет Заика.

С этой ремаркой текст становится горько читать, но смысл строк юной защитницы природы только усиливается.