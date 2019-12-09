ЗВЕЗДЫ

Сиенна Миллер станет свахой для Брэдли Купера

Актер обрек себя на затворничество после расставания с Ириной Шейк.

Сиенна Миллер станет свахой для Брэдли Купера
Сиенна Миллер. Фото: globallookpress

Иностранные СМИ сообщают, что Брэдли Купер после расставания с супермоделью Ириной Шейк и неудачного, по слухам, романа с Леди Гагой стал почти затворником и перестал общаться с женщинами. Спасти друга решила Сиенна Миллер, которая уже много лет дружит с Брэдли – после их совместных съемок в фильме Клинта Иствуда «Американский снайпер».

Сиенна заметила, что Брэдли в последнее время с головой ушел в работу, а по выходным – в общение с дочерью Леей. Инсайдеры таблоидов сообщают, что Сиенна даже составила список подходящих кандидаток, способных покорить сердце Купера. И теперь актриса собирается устроить в своем лондонском доме вечеринку, куда и пригласит девушек и Брэдли для знакомства.

Брэдли Купер расстался с Ириной Шейк в июне 2019 года. Разрыву предшествовали слухи о романе актера с Леди Гагой, с которой они снялись в фильме «И звезда родилась». Тогда российские поклонники Шейк атаковали Instagram певицы многочисленными комментариями, в которых обвиняли звезду в том, что она разбила чужую семью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Брэдли КуперИрина ШейкЛеди ГагаСиенна Миллер
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сиенна Миллер станет свахой для Брэдли Купера
Интересно?
Поделись с друзьями: