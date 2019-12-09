Сиенна Миллер станет свахой для Брэдли Купера

Иностранные СМИ сообщают, что Брэдли Купер после расставания с супермоделью Ириной Шейк и неудачного, по слухам, романа с Леди Гагой стал почти затворником и перестал общаться с женщинами. Спасти друга решила Сиенна Миллер, которая уже много лет дружит с Брэдли – после их совместных съемок в фильме Клинта Иствуда «Американский снайпер».

Сиенна заметила, что Брэдли в последнее время с головой ушел в работу, а по выходным – в общение с дочерью Леей. Инсайдеры таблоидов сообщают, что Сиенна даже составила список подходящих кандидаток, способных покорить сердце Купера. И теперь актриса собирается устроить в своем лондонском доме вечеринку, куда и пригласит девушек и Брэдли для знакомства.

Брэдли Купер расстался с Ириной Шейк в июне 2019 года. Разрыву предшествовали слухи о романе актера с Леди Гагой, с которой они снялись в фильме «И звезда родилась». Тогда российские поклонники Шейк атаковали Instagram певицы многочисленными комментариями, в которых обвиняли звезду в том, что она разбила чужую семью.