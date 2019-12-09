«Я здорова!»: Семенович призвала прессу не придумывать факты

В понедельник, 9 декабря, некоторые представители СМИ вынудили певицу Анну Семенович записать видео-обращение и выступить с заявлением на всю страну. 39-летняя артистка отреагировала на ряд заголовков в Сети, в которых говорилось о ее болезни.

«Вы берете комментарии у врачей, которых я в глаза не видела, и они делают мифические выводы о состоянии моего здоровья и даже ставят несуществующие диагнозы по фотографиям, подобно гадалкам», — обратилась певица к работникам прессы.

Семенович призвала не сеять панику и не пугать ее родственников и друзей кричащими заголовками. Она заверила, что прошла всех необходимых врачей и не имеет проблем со здоровьем.

Недавно певица сделала УЗИ груди на программе Леры Кудрявцевой, и врач подтвердил, что объемный бюст Анны имеет натуральное происхождение и проблем со здоровьем у нее не наблюдается. На этом артистка попросила закрыть эту тему.

Очевидно, именно из-за этого ток-шоу журналисты так заинтересовались здоровьем Семенович. На программе певица призналась, что ей пришлось уменьшить размер груди. Кстати, не все верят в то, что бюст у Анны большой от природы. Блогер Лена Миро, например, подозревает, что певица просто достала импланты.

Портал Teleprogramma.pro напоминает, что перед любой косметологической процедурой надо проконсультироваться с квалифицированным врачом-специалистом.