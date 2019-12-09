Мир в королевстве: Кейт Миддлтон и Елизавета II нашли взаимопонимание

Репортеры, близкие к королевской семье, утверждают, что Кейт Миддлтон и Елизавета II сейчас состоят в очень теплых, легких отношениях, которые строили в течение долгого времени.

«Обе женщины, на самом деле, довольно застенчивые, поэтому им потребовалось время, чтобы добраться до стадии доверия. Но они сделали это», — сообщила журналистка Кэти Николл изданию DailyMail.

Также журналистка утверждает, что крепкая связь между 37-летней Кейт Миддлтон и 93-летней королевой начала складываться после рождения трех детей герцогини – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Также она отметила, что Кейт сознательно приложила все усилия для того, чтобы ее свекровь чувствовала себя как можно более вовлеченной в жизнь маленьких наследников.

«Ее высочество любит видеться с Кейт, потому что это возможность не только провести время с невесткой, но и послушать, как идут дела у правнуков», — отметила журналистка.

Ранее стало известно, что герцог и герцогиня Кембриджские встретят Рождество вместе с королевой Елизаветой в Сандринхеме. Тогда как принц Гарри и Меган Маркл проведут Рождество в Калифорнии с мамой герцогини Сассекской. Однако во Дворце подчеркнули, что решение молодой пары никоим образом не рассматривается, как пренебрежение. Королева понимает, что супруги просто хотят провести время вместе.