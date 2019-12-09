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«Моя Вера»: Стоцкая поделилась уникальным фото новорожденной дочери

Певица констатировала удручающий факт, что снимков ей пришлось ждать целых два с половиной года.

«Моя Вера»: Стоцкая поделилась уникальным фото новорожденной дочери
Анастасия Стоцкая. фото: globallookpress.com

Анастасия Стоцкая состоит в браке с бизнесменом Cергеем Абгаряном. Своему возлюбленному она подарила сына Александра и дочь Веру. Мальчику уже восемь лет, а его сестре только два года. По мере того, как наследники артистки подрастали, поклонники все больше находили у них общих черт с Филиппом Киркоровым. Даже появились слухи, что певица родила малышей от короля отечественной эстрады.

Дошло до того, что Стоцкая объявила, что не будет делать ДНК-тест на отцовство. Певица не скрывает, что ее злят и бесят подобные небылицы. Своих наследников она показывает нечасто, но 9 декабря артистка сделала исключение. В соцсети она поделилась уникальным фото, на котором Вера запечатлена совсем маленькой спустя всего несколько дней после рождения. В кадре девочка лежит на пушистом одеяле, которое напоминает форму птичьего гнезда.

Ладошкой кроха подпирает щеку. Ее голову украшает лента с цветами, а тело укутано в фиолетовую ткань. «Мое чудо. Моя Вера. Я ждала эти фотографии два с половиной года. Спасибо», — написала Стоцкая.

Многие поклонники восхитились терпением певицы. Некоторые подвергли критике некомпетентного фотографа, но результат его работы все же всем понравился. «Какое очарование. Как время летит.. вроде совсем недавно сынок был таким же малышом, а сейчас уже парень», «хорошо что дождались сейчас, а не когда внучка родилась», «И правда чудо», «Я бы не дождалась», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, дочь артистки не только разговаривает, но и уже хозяйничает на кухне. А накануне она нарядила елку вместе с мамой и братом. Кроха бегала по дому в персиковом платье, на радость родителям.

дети Стоцкой
Фото: instagram.com/100tskaya/
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Анастасия Стоцкаяархивные фото звездЗвездные дети
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«Моя Вера»: Стоцкая поделилась уникальным фото новорожденной дочери
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