Невестка Орбакайте снялась в новогодней фотосессии с Пресняковым

Никита заговорил о любви и поведал, на какой подвиг ради него пошла супруга.

Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков давно живет самостоятельно. После пышной свадьбы в 2017 году он счастлив со своей избранницей Аленой Красновой. Ранее они рассказали свою трогательную историю любви. Так вышло, что наследник Орбакайте повстречал ее, когда девушка была совсем юной. Хоть Никита и не любит поп-музыку, он пошел по стопам родителей и связал свою профессию со сценой, а его возлюбленная является моделью.

Молодые люди не торопятся заводить детей. Ранее они признавались, что пока хотят наслаждаться жизнью. Пресняков много путешествует со своей супругой, а порой позволяет ей провести время с подругами в отпуске, чтобы подогреть чувства. О своих отношениях влюбленные говорят редко, но новогодняя фотосессия сподвигла Никиту на небольшое признание. Он опубликовал трогательные кадры, на которых позирует с Аленой в обнимку в постели среди гирлянд.

Сын Орбакайте позировал в черном свитере, а его жена в бежевом джемпере с глубоким декольте. В уютной обстановке они обнимались и дарили друг другу улыбки.

«Любовь это — когда твоя любимая спала всего 4 часа, а ты будишь ее в 8 утра и просишь замазать прыщ потому, что у тебя съемка клипа твоей группы. Она молча встает и словно во сне идет берет свои инструменты, замазывает прыщ, и идет дальше спать», — поделился Пресняков.

Одна из поклонниц поинтересовалась у молодого человека, как его бабушка Алла Пугачева относится к Алене. Никита сразу развеял слухи, что Примадонна недолюбливает невестку и якобы считает ее тунеядкой.

Другие поклонники восхитились нежными снимками и одарили пару комплиментами. «Какие вы чудесные!», «Очень красивая пара», «Никита, тебе очень повезло», «Золотые слова, уважение должно быть на первом месте, ведь это и есть любовь. Вы супер», — прокомментировали пост подписчики.