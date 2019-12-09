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«Называл меня Моникой»: Бледанс провела вечер с Венсаном Касселем в Москве

Актриса повстречала знаменитого француза на кинопремьере.

«Называл меня Моникой»: Бледанс провела вечер с Венсаном Касселем в Москве
Эвелина Бледанс. фото: globallookpress.com

Эвелина Бледанс два года назад рассталась с третьим мужем. Актриса теперь реже снимается в кино, но зато ее можно увидеть в различных ток-шоу. Некоторое время назад она попыталась завести третьего ребенка, что в столь зрелом возрасте это сделать оказалось проблематично. Сейчас у нее подрастает семилетний сын Семен, а вот старший наследник Николай давно живет в Израиле. Сердце артистки свободно, поэтому она не упускает возможности выйти в свет и показать себя.

Так на днях Бледанс посетила премьеру фильма «Особенные». На красной дорожке она появилась в бархатном платье с бантиками в стиле оверсайз. Волосы артистка оставила распущенными, а также подчеркнула лицо ярким макияжем. Примечательно, что на премьере она встретила самого Венсана Касселя. Они не только пообщались, но и провели вместе почти весь вечер. 50-летняя Эвелина проявила напор и не отходила от француза.

В соцсети она похвасталась, что заграничный гость с ней флиртовал и даже называл именем бывшей жены. «Он называл меня Моникой», — заверила Бледанс. На пост отреагировала Лолита Милявская. «Запал?», — поинтересовалась она. «Дорогая, моя, твои слова да Богу в уши!», — ответила ей артистка. А вот некоторые поклонники стали убеждать звезду, что Кассель ей не пара, так как она достойна большего.

Напомним, что французский актер 14 лет состоял в браке с Моникой Беллуччи, которая подарила ему двоих детей. Позже Кассель повстречал бразильскую модель Тину Кунаки, которая во время знакомства с ним не знала, что он известный актер. Венсан влюбился в молодую особу. Они поженились в 2018 году, а вскоре у них родилась дочь Амазони.

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Венсан КассельМоника БеллуччиЭвелина Блёданс
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«Называл меня Моникой»: Бледанс провела вечер с Венсаном Касселем в Москве
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