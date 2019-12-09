ЗВЕЗДЫ

Исполнитель роли Гарри Поттера посочувствовал Меган Маркл и ее безумной жизни

«Она должна действительно любить принца Гарри, чтобы жить такой сумасшедшей жизнью», – заявил Дэниел Рэклифф.

Исполнитель роли Гарри Поттера посочувствовал Меган Маркл и ее безумной жизни
Дэниэл Рэдклифф. Фото: globallookpress

Дэниел Рэдклифф недавно сказал, что ощущает острое сочувствие к Меган Маркл и тому сумасшедшему вниманию, которое обрушилось на неё после свадьбы с принцем Гарри. Исполнитель роли Гарри Поттера рассказал, как сам прошел тяжелое испытание славой в 12 лет.

Гарри Поттер и философский камень, 2001. Кадр из фильма
Гарри Поттер и философский камень, 2001. Кадр из фильма

«То, что я пережил – это лишь часть того, через что проходят королевские дети с самого рождения. Я не представляю, на что похожа эта жизнь. И я ужасно сочувствую Меган Маркл. Когда я вижу массированную атаку британских СМИ в ее адрес, я думаю, что Меган должна очень сильно любить принца Гарри, чтобы захотеть участвовать в этой сумасшедшей жизни», – заявил 30-летний актер.

Меган Маркл и Принц Гарри.
Меган Маркл и Принц Гарри. Фото: globallookpress

Интересно, что Рэдклифф – не единственный, кто сочувствует королевской паре. Джордж Клуни неоднократно призывал СМИ оставить Меган в покое. На эту тему высказывалась и Ким Кардашян, заявив, что может представить, какое чудовищное давление испытывают герцог и герцогиня Сассекские от преследования папарацци.

Сама Меган в разговорах с журналистами признавалась, что не была готова к тому уровню пристального внимания, с которым она столкнулась, выйдя замуж за принца Гарри.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гарри ПоттерГерцог и герцогиня СассекскиеДжордж КлуниДэниел РэдклиффКим КардашянМеган МарклПринц Гарри
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Исполнитель роли Гарри Поттера посочувствовал Меган Маркл и ее безумной жизни
Интересно?
Поделись с друзьями: