Исполнитель роли Гарри Поттера посочувствовал Меган Маркл и ее безумной жизни

Дэниел Рэдклифф недавно сказал, что ощущает острое сочувствие к Меган Маркл и тому сумасшедшему вниманию, которое обрушилось на неё после свадьбы с принцем Гарри. Исполнитель роли Гарри Поттера рассказал, как сам прошел тяжелое испытание славой в 12 лет.

«То, что я пережил – это лишь часть того, через что проходят королевские дети с самого рождения. Я не представляю, на что похожа эта жизнь. И я ужасно сочувствую Меган Маркл. Когда я вижу массированную атаку британских СМИ в ее адрес, я думаю, что Меган должна очень сильно любить принца Гарри, чтобы захотеть участвовать в этой сумасшедшей жизни», – заявил 30-летний актер.

Интересно, что Рэдклифф – не единственный, кто сочувствует королевской паре. Джордж Клуни неоднократно призывал СМИ оставить Меган в покое. На эту тему высказывалась и Ким Кардашян, заявив, что может представить, какое чудовищное давление испытывают герцог и герцогиня Сассекские от преследования папарацци.

Сама Меган в разговорах с журналистами признавалась, что не была готова к тому уровню пристального внимания, с которым она столкнулась, выйдя замуж за принца Гарри.