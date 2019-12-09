Мать вокалистки группы IOWA продала обручальное кольцо, чтобы накормить дочь

8 декабря в Петербурге прошло вручение премии «Форма добра». Солистка поп-группы IOWA Екатерина Иванчикова была награждена ею в номинации «Лицо года». Стать свидетелем этого события из Белоруссии приехала мама 32-летней артистки, чему Катя была невероятно счастлива.

Рассказав об этом поклонникам в Instagram, певица вспомнила историю, связанную с ее матерью, которая произошла во времена, когда IOWA еще не была так популярна.

«Десять лет назад ты приехала ко мне в Питер, увидела, как нам тяжело. Помнишь, как ты сдала обручальное кольцо в ломбард, чтобы у нас была еда, а я успела его выкупить в последний день!» — обратилась Иванчикова к своей маме.

Артистка отметила, что всегда чувствовала поддержку со стороны своей родительницы. В России она нашла новых друзей, вдохновение, признание, а вот любовь привезла с собой — мама научила, что это такое.

Напомним, группа IOWA была образована в белорусском городе Могилеве в 2007 году. В 2010-м музыканты приняли решение перебраться в Санкт-Петербург. Признание к коллективу пришло только через два года. Вероятно, этот переходный период Иванчикова и имеет в виду.