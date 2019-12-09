«Одного таланта мало»: Жижикин рассказал, как российским актерам прорваться в Голливуд

Российскому актеру Игорю Жижикину 54 года, и он является весьма узнаваемой фигурой в западном кинематографе. Мужчина снимался в одних картинах с Харрисоном Фордом, Джонни Деппом и Клинтом Иствудом. В Америку артист попал в 90-х годах вместе с цирковой труппой. Тогда он был молодым атлетом и дорого заплатил за то, чтобы остаться в США: ночевал на улице, брался за любую работу, чтобы не голодать.

Удача улыбнулась ему и привела в Голливуд. Сейчас актер активно помогает молодым талантам из России пробиться в американское кино. Он поделился с порталом Teleprogramma.pro, что это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

«Нужен талант, но кроме этого, нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Это единственный лайфхак, которым я могу поделиться. Потому что по-другому не получится. Одного таланта действительно мало», — говорит Жижикин.

По его словам, начинающая звезда должна знать и уметь пользоваться актерскими техниками, которые в ходу на Западе. Немалую роль играют кастинги. Можно сколько угодно чувствовать, что это «твоя» роль, но если режиссер увидит в ней кого-то другого, ты ее не получишь. Поэтому нужно активно пробоваться на роли и показывать свои умения.