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Семенович без груди: певица выложила ретро-снимок, где ей 12 лет

39-летняя артистка поделилась детским фото, найденным в архиве.

Семенович без груди: певица выложила ретро-снимок, где ей 12 лет
Анна Семенович откопала в архиве детское фото. Фото: globallookpress.com

Певица Анна Семенович нашла в закромах свой черно-белый снимок школьных лет. Своей находкой артистка немедленно поделилась в Instagram. По словам звезды, ей на этой фотографии 12 лет, она находится на сборах в спортивной школе вместе со своими сверстниками. Кто не узнал будущую звезду, она — вторая справа.

Редкая возможность увидеть пышнотелую певицу без ее легендарного бюста.

Напомним, артистка родилась в Москве в 1980 году, с трех лет занималась фигурным катанием. После школы пошла в государственную академию физической культуры и в 90-х годах строила карьеру фигуристки. Стала мастером спорта международного класса, но из-за травмы колена была вынуждена отказаться от катания на коньках. Позже она ушла работать на телевидение и получила приглашение в поп-группу «Блестящие». Об этом периоде Семенович вспоминала совсем недавно, рассказав, что была очень обижена на судьбу за раннее завершение спортивной карьеры.

Впрочем, для успеха в шоу-бизнесе у Анны был большой козырь в виде шикарного бюста. Недавно ей даже пришлось уменьшить его.

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Семенович без груди: певица выложила ретро-снимок, где ей 12 лет
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