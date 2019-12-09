ЗВЕЗДЫ

«Мечты сбываются»: Рудковская позавтракала «в самом красивом» кафе мира

Звездный продюсер продолжает сопровождать мужа в гастрольном туре.

«Мечты сбываются»: Рудковская позавтракала «в самом красивом» кафе мира
Яна Рудковская и Евгений Плющенко. фото: globallookpress

Яна Рудковская теперь демонстрирует две стороны своей жизни. Если в Instagram она выкладывает снимки с правильным ракурсом и нарядами от кутюр, то в реалити-шоу «ЯнаСупер» светская львица демонстрирует и ссоры с мужем Евгением Плющенко, и слезы сына Саши, а также другие не самые приятные моменты из жизни. Сейчас звезда сопровождает своего супруга в гастрольном туре с его ледовым шоу. Она уже по традиции делится с поклонниками последними новостями.

Не первый год Яна ведет рубрику «Мои завтраки». Она демонстрирует не только изысканные блюда, но и безупречную сервировку стола. В своем особняке продюсер уже нарядила роскошную елку и украсила стол праздничным сервизом. А оказавшись в Будапеште после аншлага на выступлении Плющенко в Румынии, Рудковская решила исполнить свою давнюю мечту и позавтракала в особом месте, где давно хотела побывать.

В соцсети она разместила фото отеля, в котором находится одно из самых красивых кафе в мире. Оказавшись там, кажется, что ты находишься во дворце. Стены и потолок украшает лепнина, множество светильников и отделка из дерева. Как ни странно, Рудковская, которая любит наряжаться в роскошные платья, на этот раз не стала уделять особое внимание нарядам и пришла в обычных штанах цвета хаки, куртке и шапке. Плющенко предпочел облачиться в спортивный костюм.

«Остановились в самом красивом отеле Будапешта, мечтала позавтракать в самом красивом и сказочном кафе мира New York Cafe, которое охраняется ЮНЕСКО. Мечты сбываются», — написала Яна.

Некоторые поклонники восхитились увиденным и порадовались за пару, а другие осудили светскую львицу за то, что она выставляет свою жизнь напоказ, хвастаясь путешествиями и отдыхом в фешенебельных отелях. «Красота и шикарное кафе, и вы классная семья, все совпало», «Настоящий дворец», «Напоминает Хогвартс», «Тем временем наши бабульки мечтают, чтобы им на хлеб и молоко хватало, но, видимо, мечты сбываются не у всех», «А вы романтики», — стали обсуждать пост подписчики.

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Евгений ПлющенкоЗвездные завтракиЯна Рудковская
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«Мечты сбываются»: Рудковская позавтракала «в самом красивом» кафе мира
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