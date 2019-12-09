Британские слухи: Меган и Кейт столкнутся с большими трудностями в грядущем году

Меган и Кейт могут столкнуться с новыми трудностями уже в грядущем году. Дополнительный функционал, возможно, появится у герцогинь в связи с возможной отставкой королевы Елизаветы через 18 месяцев. По слухам (официально возможное отречение Елизаветы комментировать запрещено), право управлять страной перейдет к 71-летнему принцу Чарльзу – старшему сыну королевы.

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О том, что Елизавета уже сейчас постепенно вводит наследника в курс дела, пишут британские таблоиды. Чарльз все чаще стал появляться вместо королевы на официальных приемах.

Станет сложнее жизнь и у жен принцев Уильяма и Гарри, ведь им на правах более молодого поколения предстоит взять на себя дополнительную ответственность. Новый функционал появится у герцогинь еще и в связи с секс-скандалом с участием принца Эндрю – тот сложил полномочия после того, как был уличен в связи с несовершеннолетними.

Сейчас, отмечает Express.co.uk, активно вливается в политическую жизнь Кейт Миддлтон. Она стала патроном благотворительной организации Family Action после добровольной передачи прав от Елизаветы спустя 65 лет личного контроля. Меган же вместе с супругом до недавнего момента активно осуществляли деловые разъезды.