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Британские слухи: Меган и Кейт столкнутся с большими трудностями в грядущем году

На обеих герцогинь будет возложена новая ответственность после вероятной отставки королевы Елизаветы.

Британские слухи: Меган и Кейт столкнутся с большими трудностями в грядущем году
Кейт Мидлтон и Меган Маркл. Фото: Globallookpress

Меган и Кейт могут столкнуться с новыми трудностями уже в грядущем году. Дополнительный функционал, возможно, появится у герцогинь в связи с возможной отставкой королевы Елизаветы через 18 месяцев. По слухам (официально возможное отречение Елизаветы комментировать запрещено), право управлять страной перейдет к 71-летнему принцу Чарльзу – старшему сыну королевы.

О том, что Елизавета уже сейчас постепенно вводит наследника в курс дела, пишут британские таблоиды. Чарльз все чаще стал появляться вместо королевы на официальных приемах.

Принц Чарльз. Фото
Принц Чарльз. Фото: Globallookpress

Станет сложнее жизнь и у жен принцев Уильяма и Гарри, ведь им на правах более молодого поколения предстоит взять на себя дополнительную ответственность. Новый функционал появится у герцогинь еще и в связи с секс-скандалом с участием принца Эндрю – тот сложил полномочия после того, как был уличен в связи с несовершеннолетними.

Принц Эндрю. Фото
Принц Эндрю. Фото: Globallookpress

Сейчас, отмечает Express.co.uk, активно вливается в политическую жизнь Кейт Миддлтон. Она стала патроном благотворительной организации Family Action после добровольной передачи прав от Елизаветы спустя 65 лет личного контроля. Меган же вместе с супругом до недавнего момента активно осуществляли деловые разъезды.

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Британские слухи: Меган и Кейт столкнутся с большими трудностями в грядущем году
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